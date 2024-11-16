هاجر الشرنوبي تجسد البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان مع سهر الصايغ ودينا فؤاد في "حكيم باشا"

تستأنف الفنانة هاجر الشرنوبي تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "حكيم باشا"، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025.

وتجسد هاجر الشرنوبي دور البطولة النسائية أمام الفنان مصطفى شعبان مع الفنانة سهر الصايغ ودينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا"، ويعد ذلك الدور بمثابة نقلة في حياتها.

أحداث مسلسل "حكيم باشا"

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا بين مزيج من الإثارة والتشويق، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار،.

وخلال المسلسل، يتعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متورطة في تجارة الآثار، ويسعي للحصول على الآثار التي يمتلكها، وتتصاعد الأحداث وتدخل شخصية مصطفى شعبان في صراعات حادة مع الفنان أحمد صيام، حيث يتنافس كل منهما ليكون الرجل الأول في مافيا بيع الآثار.

أبطال مسلسل "حكيم باشا"

يضم مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان فى بطولته ويشارك معه نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي مشاركتها في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة عن الأسرة والمجتمع والعائلات، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وآخرين.