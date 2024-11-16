باسم سمرة ولقاء سويدان أبرز الحاضرين لندوة يسري نصر الله

الفجر الفني
باسم سمرة ولقاء سويدان
باسم سمرة ولقاء سويدان

 

 

تبدأ بعد قليل الندوة الخاصة للمخرج يسري نصر الله في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصوله على جائزة الهرم الذهبي لانجاز العمر.

وحرص على الحضور عدد من الفنانين على رأسهم محمد العدل، رانيا يوسف، باسم سمرة، لقاء سويدان.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

بدأ مسيرته عام 1982كمساعد مخرج مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "حدوتة مصرية"، ثم "وداعًا يا بونابرت" الذي شارك في كتابة السيناريو له، وذلك تمهيدًا لخطواته التالية كمخرج سينمائي ينتمي إلى تيار سينما المؤلف.

 

عُرضت أولى أفلامه "سرقات صيفية" عام 1988 في افتتاح تظاهرة "نصف شهر المخرجين" في مهرجان كان السينمائي 1988 في عام 1993، قام نصرالله بتأليف وإخراج فيلمه الثاني "مرسيدس" الذي حصل على الجائزة الفضية عام 1994 من مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية بالمغرب. في عام 1995، قدم يسري نصرالله فيلمًا وثائقيًا بعنوان "صبيان وبنات"، في عام 2000، قدم فيلم "المدينة" الذي كان من أوائل تجارب السينما الرقمية في مصر، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان لوكارنو.

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