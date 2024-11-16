بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشاركتها صورة تحمل رسالة غامضة.

سبب تصدر ياسمين عبد العزيز التريند

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا عبر صفحتها الرسمية علي موقع انستجرام، صوره بها رسالة غامضة أثارت من خلالها حاله من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة

وكتبت ياسمين عبد العزيز علي الصورة: «دايما الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي كنت كويس وجدع معاهم»، مما أثار تفاعلا كبيرا بين جمهورها، وسط تساؤلات عما تقصده الفنانة.

احدث أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسل وتقابل حبيب، المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025، ويشاركها البطولة كريم فهمي، تدور أحداثه حول الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

اخر اعمال ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

مسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، وشريف منير والذي تم عرضه في أبريل من عام 2020، وهو مسلسل تدور قصته في إطار من الإثارة والتشويق حول "غالية" التي تلعب شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي تتزوج من المخرج المشهور عبدالله وتتعرض حياتهما للعديد من الازمات والمشاكل فيتخذ قرار الإنفصال، ومن ثم تُعجب بشخص آخر ولكنها تخاف من دخول تجربة عاطفية أخرى وتفشل.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل «ضرب نار»، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، وكان المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطول المسلسل كلا من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.