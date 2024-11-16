أجواء حماسية في كواليس اليوم الأول لمسلسل "فهد البطل"

بدأ صناع وأبطال مسلسل "فهد البطل" تصوير المشاهد الأولى من العمل بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية، حيث أعلن السيناريست محمود حمدان انطلاق التصوير من خلال مشاركة مجموعة صور حماسية من كواليس اليوم الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر إلى جانبه أبطال العمل، وعلى رأسهم أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وكارولين عزمي، بالإضافة إلى المخرج محمد عبد السلام.

تعليق محمود حمدان يشعل حماس الجمهور

في تعليق مرافق للصور، كتب محمود حمدان: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل فهد البطل، نوعدكم بمسلسل دمار بإذن الله، ارفعوا سقف التوقعات".

هذا التصريح أثار حماسة المتابعين الذين باتوا يترقبون العمل بشغف كبير، خصوصًا مع الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجم أحمد العوضي.

قصة شعبية بملامح صعيدية

المسلسل يدور في إطار درامي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية صعيدية للمرة الأولى في مسيرته الفنية.

يتناول العمل أحداثًا مشوقة مليئة بالإثارة والتشويق، مما يضمن جذب شريحة كبيرة من المشاهدين، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه العوضي مع السيناريست محمود حمدان في مسلسل "حق عرب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

كوكبة من النجوم تشارك في العمل

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم ميرنا نور الدين التي تلعب دور البطولة النسائية وتجسد شخصية "مرجانة"، إلى جانب كارولين عزمي، لوسي، صفاء الطوخي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، ورباب ممتاز. العمل من إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

توقعات بنجاح كبير

من المتوقع أن يحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة كالمعتاد من أعمال أحمد العوضي، خاصة مع الحملات الدعائية المكثفة التي أطلقتها الشركة المنتجة.