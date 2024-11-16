أمينة خليل تنافس نجمات مسلسلات رمضان 2025 بـ لام شمسية

الفجر الفني
أمينة خليل
أمينة خليل

تنافس الفنانة أمينة خليل في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل لام شمسية، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن باقى أسماء الممثلين الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

أمينة خليل تشارك في السباق الرمضاني 2025 بـ لام شمسية

ويلتقى أحمد السعدنى وأمينة خليل لأول مرة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل لام شمسية، والعمل من إخراج كريم الشناوي. 

أبطال مسلسل لام شمسية

ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية: أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، وآخرون، وهو من تأليف مريم ناعوم ومن إخراج كريم الشناوي. 

قصة مسلسل لام شمسية

ويناقش العمل أحدي القضايا الهامة التي تهدد المجتمع وهي جرائم التحرش التي يتعرض لها الأطفال، والبحث عن الأسباب المسئولة التي أدت لهذه الظاهرة السيئة التي تهدد المجتمع والأسرة في إطار اجتماعي تشويقي.

ويذكر ان موسم دراما رمضان 2025 تشهد منافسة قوية بين عدد من النجمات، حيث يعد الموسم المقبل من أكثر المواسم التي تتواجد بها البطولات النسائية، وتسعى كل نجمة لحسم السباق لصالحها وإعلان نفسها نجمة الدراما الأولى. 

رصيد أمينة خليل في رمضان

بدأت أمينة خليل رحلتها في دراما رمضان في 2012، حيث شاركت وقتها في عملين وهما مسلسل شربات لوز من بطولة يسرا وطرف تالت لـ عمرو يوسف وأمير كرارة، وقدمت بعدهما صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام في رمضان 2014، ثم جراند أوتيل في 2016 مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح، ولا تطفئ الشمس في 2017 مع ميرفت أمين.

أول بطولة في رمضان لـ أمينة خليل

والجدير بالذكر ان البطولة المُطلقة الأولى لـ أمينة خليل كان في دراما رمضان بمسلسل خلي بالك من زيزي، في موسم 2021، وذلك بعدما خاضت أمينة قبله تجربة البطولة المطلقة ولكن خارج السباق الرمضاني بمسلسل ليه لأ في 2020.

اخر اعمال امينة خليل في السباق الرمضاني

وكان اخر اعمال امينة خليل في السباق الرمضاني هو ظهورها كضيف شرف في مسلسلي الحشاشين مع كريم عبدالعزيز والكبير أوي 8 مع أحمد مكي.

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