رمضان 2025.. روجينا تكشف عن تفاصيل مسلسلها الجديد

الفجر الفني
روجينا
روجينا

تحدثت روجينا عن تفاصيل مسلسلها الجديد المقرر عرضه رمضان 2025، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج ليالي Ten.

روجينا تتحدث عن مسلسلها الجديد

وقالت روجينا: مسلسلي في رمضان المقبل يتناول قضية صعبة جدًا، والعمل فكرة مي ممدوح وإخراجها، وسعيدة بالتعاون معها وأشعر أننا سنقدم موضوع مختلف.

كواليس مسلسل روجينا الجديد 

وتابعت روجينا: العمل يناقش إحدى القضايا المهمة للسيدات والبنات في أعمار مختلفة، لذلك فالموضوع يمس كل إمرأة، وسنقدمه بشكل لايت كوميدي، وسأبدأ تصوير المسلسل خلال الشهر الجاري.

آخر أعمال روجينا

وكان اخر اعمال روجينا هو مسلسل سر إلهي، مكون من 15 حلقة، وتم عرضه في النصف الأول من رمضان، ومن بطولة محمد ثروت، مي سليم، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، ومريم أشرف زكي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما شاركت في فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وإنتاج ذا جيت ميديا جروب، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وروجينا وهنا شيحة ومحمد ثروت ومحمد جمعة 

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