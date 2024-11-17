أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة بالدقهلية

استقبلت مساكن كوبري سندوب بمركز المنصورة، أمس السبت، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة، بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات" بالدقهلية، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بدأت الفعاليات بكلمة د. عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية قدم خلالها الشكر لمجلس المدينة والحضور من الأهالي، ووجه "خاطر" رسالة لأبناء المناطق الجديدة الآمنة عن العمل والنجاح وأنه من أسباب تعمير الأرض، وتحقيق الأهداف والأفكار التي تعود بالخير علي الوطن، مشيرًا أنه شكل من أشكال القضاء علي الفقر وتعمير الأرض.

جهود الدولة للحد من الفقر بجميع أشكاله

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "جهود الدولة للحد من الفقر بجميع أشكاله"، تناولت خلاله نجوي الدماصي، مستشار المرأة بالدقهلية، جهود الدولة من خلال مشروعاتها العملاقة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وإثراء الحياة الثقافية.

وأشارت "الدماصي" إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية واختتمت بمسابقة ثقافية وتوزيع مجلات علي الفائزين.

ترشيد استهلاك المياه

كما شهدت الفعاليات لقاء توعويا عن "ترشيد استهلاك المياه" تحدث خلاله عبد الرحمن فوزي مسئول العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن الفقر المائي، موضحا مراحل تنقية مياه الشرب والتعريف بعدد من وسائل الترشيد من خلال مسابقة ولعبة مبسطة.

وتضمنت الأنشطة المقدمة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية فقرة رسم على الوجه للأطفال للفنان محمد حسني، وعرض فني لمسرح عرائس الحلاتية بقيادة الفنان محمد قطامش، وذلك وسط إقبال وتفاعل كبير من الأطفال.

وفي الختام تم تكريم د. رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، ونجوي الدماصي بشهادات تقدير.

الأنشطة قدمت بإشراف د. جيهان حسن، المشرف على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الدقهلية، ويهدف المشروع لتقديم خدمات ثقافية وفنية لأبناء الإسكان الجديد والمناطق البديلة الآمنة، في جميع الأماكن التي انتقلوا إليها، وذلك بهدف دعم سكان هذه المناطق ثقافيًا وإبداعيًا.