أكرم حسني يطلق أغنيته الجديدة "يا خراشي" ويواصل نجاحاته الفنية

أعلن الفنان أكرم حسني عن عمل غنائي جديد يضاف إلى مسيرته الفنية المميزة، حيث كشف موعد طرح أغنيته الجديدة "يا خراشي".

هذا الإعلان جاء عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستجرام"، حيث شارك جمهوره حماسه لهذا الإصدار المرتقب، مؤكدًا استمرار تألقه في عالم الموسيقى بعد نجاحات لافتة في الفترة الماضية.

أكرم حسني

موعد طرح أغنية "يا خراشي"



في منشور يحمل البوستر الرسمي للأغنية، كشف أكرم حسني أن أغنية "يا خراشي" ستُطرح يوم 18 نوفمبر 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تكون الأغنية متاحة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، ما يتيح لجمهوره فرصة الاستماع إليها بسهولة فور إصدارها.

نجاحات غنائية سابقة



"يا خراشي" ليست التجربة الأولى لأكرم حسني في مجال الغناء، حيث سبق له أن ترك بصمة واضحة من خلال تعاونه مع النجمة أنغام. وشارك في ألبومها الأخير بأغنيتين حققتا نجاحًا كبيرًا؛ الأولى بعنوان "تيجي نسيب"، من كلماته وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، والثانية "خليك معاها"، من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. هذا التعاون أثبت قدرات حسني الإبداعية وأبرز تنوع موهبته الفنية.

حماس الجمهور وإشادة بالموهبة



يتطلع جمهور أكرم حسني إلى أغنيته الجديدة وسط توقعات كبيرة بمواصلة تحقيق النجاحات، ومن المعروف أن حسني يجمع بين التمثيل والغناء بأسلوب فريد، مما يجعله أحد أبرز الفنانين الذين استطاعوا ترك بصمة مميزة في الساحتين الفنية والموسيقية.



مع اقتراب موعد إصدار "يا خراشي"، يبدو أن أكرم حسني يستعد لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته، محققًا مزيدًا من التواصل مع جمهوره ومواصلة تقديم أعمال تجمع بين الجودة والإبداع.