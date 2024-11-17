التسويق الإلكتروني وتمكين المرأة في نقاشات ملتقى فتيات "أهل مصر" بالوادي الجديد

شهد مسرح سينما هيبس، بمدينة الخارجة، محاضرة بعنوان "التسويق الإلكتروني" ضمن الملتقى الثامن عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة الوادي الجديد، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى ٢٠ نوفمبر الحالي.

التسويق الإلكتروني وتمكين المرأة

استهلت المحاضرة بحديث أوضح خلاله د. علي فودة، مدير إدارة البحث والتطوير، وعضو إدارة الموارد البشرية، مفهوم التسويق الإلكتروني الذي يعد بمثابة أداة جديدة لفتح آفاق التميز وتمكين المرأة.

وعن أدوات التسويق الإلكتروني قال: هناك العديد من الوسائل يمكن استخدامها لتحقيق المزيد من الرواج، كمواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بالتحليل الرقمي المستخدمة في دراسة الأسواق المحلية والدولية، لاستهداف العملاء المحتملين.

كما أوضح تفصيليا أحدث استراتيجيات التسويق الرقمي، بهدف تمكين المرأة من إدارة المشروعات الصغيرة، وخاصة في المناطق الحدودية لتحقيق النجاح والتميز، والوصول بها إلى العالمية.

قصص نجاح ملهمة

لم تقتصر المحاضرة على الجانب النظري، بل شهدت عدة مشاركات من قبل الفتيات لطرح تجاربهن الملهمة، قالت آية عادل، من حي الأسمرات: "أعمل في مجال الحرف اليدوية، وبهذا اللقاء تمكنت من معرفة أساليب تسويق المنتجات عن طريق الإنترنت على نحو جيد.

وأعربت إسراء الشاذلي، من أسوان، عن حماستها لاستثمار الأدوات التي تعلمتها في الترويج لمشغولاتها اليدوية: قائلة الآن يمكنني التوسع في بيع المنتجات عبر منصات متعددة، والوصول إلى نطاق جمهور أوسع.

أما إيمان محمد، من محافظة شمال سيناء، أكدت على سرعة البدء في تطبيق استراتيجيات التسويق الإلكتروني التي تعرفت عليها خلال المحاضرة، من أجل المزيد من التفاعل مع العملاء.

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، والرئيس التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويقدم الملتقى فعاليات ثقافية وفنية ثرية يشهدها كل من مسرح هيبس، قصر ثقافة الخارجة، وقصر ثقافة موط، منها مجموعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بجانب المحاضرات واللقاءات التثقيفية والتوعوية.

كما يقدم أيضا عددا من ورش العمل وأمسيات ثقافية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية والتاريخية بالمحافظة.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.