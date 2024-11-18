"Gladiator II" كان سيصبح موسيقيًا... سكوت يكشف عن فكرة صادمة لعودة ماكسيموس!

الفجر الفني
ريدلي سكوت
ريدلي سكوت

 

 

 

في تصريح مفاجئ، كشف المخرج العالمي ريدلي سكوت أن فيلم "Gladiator II" كان قريبًا من أن يتحول إلى عمل موسيقي ضخم، على الرغم من وفاة شخصية "ماكسيموس" التي جسدها راسل كرو في الجزء الأول. الفكرة كانت تشمل عودة كرو للعب الدور عبر قصة غريبة وعميقة تتعلق بإرسال ماكسيموس إلى الأرض من قبل الآلهة، وهو ما كان سيُنفذ بمساعدة المغني والمؤلف الموسيقي نيك كيف.  

 

ابرز تصريحات ريدلي سكوت

سكوت، الذي كان متحمسًا في البداية، كشف أن الفكرة كانت تتضمن جوانب موسيقية معقدة، لكنه في النهاية قرر أن القصة أصبحت "مبالغة جدًا" وابتعدت عن الهدف الأساسي للفيلم. وقال: "كنت الشخص الذي دائما يأخذ خطوة للوراء، وكان ما يحدث يبدو بعيدًا عن جوهر ما أردنا أن نقدمه."

رغم التراجع عن الفكرة الموسيقية، أضاف سكوت لمسته الخاصة، حيث صرح بأنه احتفظ بفكرة "فتح بوابة زمنية عبر موت جندي في ساحة المعركة" واعتبرها "رصاصة فضية صغيرة" ربما يستخدمها في مشروع مستقبلي.  

كانت فكرة تحويل "Gladiator" إلى موسيقي خطوة جريئة قد تثير الجدل، لكن سكوت يبدو أنه كان محقًا في قراره بعدم المخاطرة بصبغة غير مألوفة لسلسلة شهيرة.

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