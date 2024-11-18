سر تصدر رانيا يوسف للتريند.. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلى الماضية، وذلك بعدما ظهرت خلال فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 45، المقام حاليًا، بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت رانيا فستانًا طويلًا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا هادئًا.

رانيا يوسف

آخر أعمال رانيا يوسف

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "عمرأفندي" بطولة أحمد حاتم، والذي تم عرضه مؤخرًا.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.





أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.