محمد حمدي عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: نقدم فقرة فنية لاتزيد عن خمس دقائق وچاسمين زكي مقدمة حفل الختام

الفجر الفني
حسين فهمى ومحمد حمدى
حسين فهمى ومحمد حمدى

تحدث المخرج محمد حمدي مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن ترتيبات حفل الختام وقال في بيان صحفي له: "نعتمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على البساطة ولايوجد به "بهرجة".

تصريحات محمد حمدي 

 

وأوضح "حمدي" سنبدأ الحفلة بفقرة فنية قصيرة مدتها بين 4 دقائق و5 دقائق لن تزيد عن ذلك.

 

واستكمل  محمد حمدي حديثه ثم يصعد الفنان حسين فهمي لإلقاء كلمته ويقوم بتوزيع الجوائز الخاصة بلجان المهرجان ورؤسائها.

 

ثم يقوم الفنان حسين فهمي بدعوة معالي  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ليلقي كلمته ثم يبدأ معالي الوزير مع الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الرسمية الدولية "الجوائز الكبرى".

 

من ناحية أخرى ستقوم الإعلامية چاسمين طه زكي  بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

 

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

الدكتور أحمد فؤاد هنو القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي المخرج محمد حمدي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

مواد متعلقة

محمود حميدة: "أرفض أن أكون قدوة للآخرين"

بدء فعاليات ريد كاربت فيلم " وين صرنا "

مهرجان القاهرة يفتتح أيام صناعة السينما وسوق الأفلام ومعرض دولبي

أحمد عز يهدي تكريمه للزعيم ويروي تفاصيل بدايته في الفن

حسين فهمى يفتتح مهرجان القاهرة السينمائى بأطفال من غزة

لفتة مميزة وإنسانية للمهرجان القاهرة تجاه فلسطين

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025