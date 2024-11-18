محمد حمدي عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: نقدم فقرة فنية لاتزيد عن خمس دقائق وچاسمين زكي مقدمة حفل الختام

تحدث المخرج محمد حمدي مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن ترتيبات حفل الختام وقال في بيان صحفي له: "نعتمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على البساطة ولايوجد به "بهرجة".

تصريحات محمد حمدي

وأوضح "حمدي" سنبدأ الحفلة بفقرة فنية قصيرة مدتها بين 4 دقائق و5 دقائق لن تزيد عن ذلك.

واستكمل محمد حمدي حديثه ثم يصعد الفنان حسين فهمي لإلقاء كلمته ويقوم بتوزيع الجوائز الخاصة بلجان المهرجان ورؤسائها.

ثم يقوم الفنان حسين فهمي بدعوة معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ليلقي كلمته ثم يبدأ معالي الوزير مع الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الرسمية الدولية "الجوائز الكبرى".

من ناحية أخرى ستقوم الإعلامية چاسمين طه زكي بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.