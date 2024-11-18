الخميس المقبل.. أبطال 6 شهور في ضيافة منى الشاذلي

بعد تحقيق مسلسل "6 شهور " مشاهدات مرتفعة يحل صناع ونجوم المسلسل ضيوفًا في حلقة الخميس المقبل من برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة "ON".

تفاصيل الحلقة



وأعلنت منى الشاذلي من خلال حسابها الشخصي عن برومو الحلقة معلقة:"نور النبوي ونور إيهاب وصناع 6 شهور في معكم منى الشاذلي الخميس"، وظهر في البرومو مع الأبطال المخرج والمؤلف.

يستضيف البرنامج كل من نور النبوي ونور إيهاب ومصطفى محمود الشهير بـ "ليشع" ومروان فارس واحمد هشام والمؤلف عمرو أبوزيد والمخرج مصطفى صولى.

وخلال حلقة مليئة بالضحك واللعب، يروي صناع العمل كواليس وحكايات من داخل أجواء التصوير.

يقول نور النبوي إنه والمخرج والمؤلف جلسوا مع منتجين كثيرين من أجل خروج العمل للنور.

كما يحكي الضيوف عن أن آلاف الناس في مصر يتلقون مكالمات يوميًا من شركات العقارات البعض يرد بادب وآخرين يردون بقلة ذوق.

ويؤكدون أن المسلسل يكشف الوجه الآخر لهؤلاء الشباب الذين يعملون فى المبيعات ويضطرهم العمل ومتطلبات الحياة إلى تحمل ردود الناس عليهم.

وتقول نور إيهاب إنها تعاطفت معهم بعد المسلسل وأصبحت ترد عليهم وتعتذر بذوق أن كانت غير مهتمة بما يروجون له.

فيما يقول المخرج مصطفى صولي أن العمل كان رهانًا على مجموعة شابة من الفنانين بعضهم يمثل لأول مرة مع عدد من ضيوف الشرف من كبار الفنانين.

مسلسل6 شهور يكشف حكايات وكواليس من حياة وطبيعة عمل من يعملون فى المبيعات فى مجال العقارات بشكل كوميدى اجتماعى.



أحداث مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي



يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

تفاصيل مسلسل 6 شهور





يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.



موعد عرض آخر حلقتين من 6 شهور

ويعرض الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 20 نوفمبر بعد منتصف الليل آخر حلقتين من المسلسل إذ أن العمل مكون من 10 حلقات، ويعرض حصريًا عبر منصة WATCH IT بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.