المسرح المتنقل لقصور الثقافة يقدم عروضه بقرية الغار بالشرقية

استقبلت قرية الغار بمحافظة الشرقية خلال اليومين الماضيين، عروض المسرح المتنقل ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أبطال وعظماء قرية الغار

وبحضور الناقد أحمد سامي خاطر المشرف على إقليم شرق الدلتا الثقافي، وحاتم نجم مدير مركز الشباب بنادي غار حراء، شهدت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "أبطال وعظماء قرية الغار" تحدثت خلالها د. غادة علي، محاضر تربية خاصة ومترجم لغة إشارة، وأوضحت أن قرية الغار تابعة لمركز الزقازيق ولد فيها بعض المشاهير والنجوم أمثال الممثل شكري سرحان، المذيع طارق علام، محمد نجم، وأسامة حسني، فضلًا عن كونها تحتل المركز الأول رياضيًا على مستوى قرى محافظة الشرقية، وأضافت أن القرية تم اختيارها كقرية نموذجية عام 2006 على مستوى جمهورية مصر العربية.

ورشة فنية للأطفال

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية للأطفال نفذها محمد مصطفى مسؤول النشاط بمكتبة الغار، تلاه عرض للأراجوز لمهدي السيد وزينب عطية وأحمد سمير وتريزا فريد، وعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها "يا أغلى اسم في الوجود، هو الحب لعبة، روحي وروحك حبايب، أهو ده اللي صار، اوعى تكون بتحب يا قلبي، بالإضافة إلى فقرة فنية لمواهب أطفال القرية في الشعر والإلقاء.

وشهدت مكتبة الغار مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفذت ورشة فنية للأطفال أدارها محمد مصطفي، وأمسية شعرية شارك بها مجموعة من الشعراء منهم محاسن بيومي، د. أسماء رشدي.

فيما قدم الفنانون مهدي السيد، تريزة فريد وزينب عطية فقرة الأراجوز والتي استقبلوها للأطفال بمزيد من الفرحة والسعادة، إلى جانب عرض فني لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من فقراتها الغنائية والاستعراضية المتنوعة منها "إحنا ولاد الشرقية، يا مسافر لرسول الله، أدلع يا حلو، فضها سيرة، سلمولي عليه، واختتمت الفقرات بغناء جماعي لأغنية "مصر يا غالية".

وفي سياق آخر، وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الشرقية، نفذت مكتبة صفط زريق ورشة فنية للأطفال بمدرسة صفط زريق الثانوية، أدارها حمادة محمد زكى مدير المكتبة، باستخدام الألوان الخشبية والألوان الفلومستر والألوان المائية. كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ورشة فنية أدارها محمد عبد المجيد.