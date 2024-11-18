قصور الثقافة تقدم لقاءات توعية وورش حرفية للفتيات من ذوات الهمم

شهد مجمع خدمات ذوي الإعاقة بمنطقة مصر القديمة، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة لذوي القدرات الخاصة، بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

السلوكيات الحسنة

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "السلوكيات الحسنة" تحدث خلالها د. أحمد ربيع، عن مفهوم السلوك الإيجابي موضحا دوره في تعزيز التفاعل داخل الأسرة وبناء المجتمع.



واختتم حديثه مقدمًا عدة نصائح للفتيات أهمها التحلي بالسلوكيات القويمة كالأمانة، واحترام الآخرين وخاصة القائمين بالرعاية.

ورش فنية

كما شهدت الفعاليات ورشة تصميم أشكال مجسمة بالخرز الملون تدريب عايدة محمود، بحضور مدير المجمع، وبمشاركة عدد من فتيات مجمع خدمات ذوي الإعاقة بمنطقة حلوان، ولاقت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل المشاركات اللاتي أظهرن خلالها قدراتهن الإبداعية.

أقام الفعاليات الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د.مسعود شومان، وتأتي في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي، في إطار دعم ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع.