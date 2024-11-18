"ما تيجي سكة".. عزيز مرقة وأسماء أبو اليزيد في تعاون جديد يعكس جمال القاهرة بأسلوب مبتكر

طرح النجم عزيز مرقة مؤخرًا أحدث أعماله الفنية "ما تيجي سكة"، وهي أغنية تجمعه لأول مرة مع النجمة أسماء أبو اليزيد، وتم إطلاقها عبر اليوتيوب والمنصات الرقمية والراديو.

الأغنية تحمل في طياتها روحًا شبابية مليئة بالطاقة الإيجابية، مع لمسة فنية مميزة، وتعاون مثمر بين فريق من كبار المبدعين.

أجواء تصوير الفيديو كليب

تم تصوير فيديو كليب الأغنية في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، في مشهد يعكس حيوية المدينة ويمزج بين الطبيعة الحضرية وجمال الحياة اليومية.

الكليب أظهر عزيز مرقة وهو يعزف على البيانو، بمشاركة أسماء أبو اليزيد، إضافة إلى حضور عدد من جمهوره ومعجبيه الذين شاركوا في التصوير، مما أضفى على الفيديو أجواء حية ومليئة بالإثارة.

رؤية جديدة للقاهرة

في خطوة غير تقليدية، اختار عزيز مرقة تصوير الكليب بعيدًا عن المعالم السياحية الشهيرة مثل الأهرامات والنيل، وركز على تصوير تفاصيل المدينة التي غالبًا ما تُغفل، مثل شوارع الكوربة.

هذه الرؤية تمنح المشاهدين فرصة للاطلاع على الجمال اليومي للمدينة بأسلوب جديد ومبهر.

التعاون المستمر مع المخرج بيشوى يسى

يعد هذا الفيديو الكليب الثالث بين عزيز مرقة والمخرج بيشوى يسى، الذي سبق له العمل مع عزيز في كليبات أخرى مثل "أحلى واحدة" و"مجنانى".

وقد أظهر هذا التعاون المستمر تطورًا واضحًا في طريقة العمل، سواء في التصوير أو توزيع الموسيقى، وهو ما يميز عزيز مرقة عن غيره من الفنانين.

كلمات الأغنية

تقدم أغنية "ما تيجي سكة" كلمات مليئة بالمشاعر والحيوية، حيث تدور حول قصة حب مليئة بالإثارة والتشويق، وتستعرض لحظات من الفرح والضحك والمغامرة.

من أبرز كلمات الأغنية: "ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة، دماغي فكة والقلب واقف على تكة"، مما يعكس روح التفاؤل والانطلاق.