صفاء الطوخي تتألق في دراما رمضان بمسلسلي "لام شمسية" و"فهد البطل"

تستعد الفنانة صفاء الطوخي لموسم درامي مميز خلال رمضان المقبل، حيث تعاقدت على المشاركة في مسلسلين بارزين يتناولان قضايا اجتماعية مهمة، أولاهم مسلسل "لام شمسية" الذي تخوض بطولته الفنانة أمينة خليل، والثاني "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي. وفي كل منهما تلعب صفاء دورًا محوريًا يعكس عمق أدائها وتميزها في تجسيد الشخصيات.

"لام شمسية".. مواجهة صريحة لقضية التحرش بالأطفال



يعد مسلسل "لام شمسية" من الأعمال المنتظرة في رمضان القادم، حيث يناقش قضية شائكة وهي التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، ويقدم العمل تساؤلات جريئة حول المسؤول عن هذه الظاهرة؛ هل هي الأسرة أم المدرسون؟

المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يسرا اللوزي، وركين سعد.

تعرض العمل لتأجيلات عديدة منذ عام 2023، حيث كان من المقرر أن تقوم الفنانة منى زكي ببطولته، إلا أن اعتذارها أدى إلى تأجيل التصوير لتتولى أمينة خليل القيادة.

"فهد البطل".. صفاء الطوخي بدور الأم



على الجانب الآخر، تشارك صفاء الطوخي في مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي.

وتجسد خلاله شخصية والدة "فهد"، بينما يلعب عزت زين دور والده، وبدأت أحداث المسلسل تصويرها مؤخرًا، ويتوقع أن يكون العمل مليئًا بالإثارة والتشويق.

في الحلقات الأولى، يشهد المسلسل مشادة كلامية بين شخصية "راوية"، التي تؤديها الفنانة كارولين عزمي، وأحد تجار السوق، مما يدفع "فهد" للتدخل بعد معرفته بالأمر.

هذا التدخل يؤدي إلى مشاجرة كبرى تنتهي بدخول فهد السجن قبل أن يتم التصالح سريعًا.

مسيرة متألقة لصفاء الطوخي



بهذين العملين، تؤكد صفاء الطوخي مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، حيث تجمع بين الأدوار العاطفية والقضايا الاجتماعية التي تمس قلوب الجمهور.

ينتظر الجمهور رمضان القادم بشغف لرؤية هذا الأداء الاستثنائي الذي تعد به الفنانة الموهوبة.