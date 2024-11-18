وزير الثقافة ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي يزوران الفنان فاروق حسني

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة ودية لوزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني في منزله، ورافق الوزير في هذه الزيارة الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إطار تعزيز أواصر التعاون مع الشخصيات المؤثرة في الساحة الفنية والثقافية.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول أهمية الثقافة والفن كقوة ناعمة في تطوير المجتمعات وإثراء الوجدان، كما ناقشوا سبل التعاون المستقبلي في دعم المبادرات الثقافية التي تربط بين مصر والعالم، وخاصة في مجال السينما والفنون التشكيلية.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال اللقاء بالدور الهام الذي لعبه فاروق حسني في دعم الثقافة والفنون خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أنه ترك بصمة لا تُنسى في تطوير المشهد الثقافي المصري وتعزيز مكانة مصر دوليًا في مجالات الفن والثقافة.

مشيرًا إلى تأثيره البارز في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أسهم بشكل كبير في وضع المهرجان على خارطة المهرجانات السينمائية العالمية. وأكد أن هذا الإرث الثقافي هو مصدر إلهام للاستمرار في تطوير المشهد السينمائي المصري وتعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا.

من جانبه، أعرب فاروق حسني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد فؤاد هنو في مواصلة المسيرة الثقافية المصرية، ومؤكدًا على أهمية التواصل بين الأجيال لضمان استمرارية العطاء الثقافي.
 

أحمد فؤاد هنو الثقافة والفنون الفنان فاروق حسني الفنان الكبير حسين فهمي القاهرة السينمائي الدولي المهرجانات السينمائية فنون التشكيلية

مواد متعلقة

وزير الثقافة يتفقد التجهيزات الجارية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ومتحف الفن الحديث
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تونس وجامبيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025