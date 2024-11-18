وزير الثقافة ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي يزوران الفنان فاروق حسني

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة ودية لوزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني في منزله، ورافق الوزير في هذه الزيارة الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إطار تعزيز أواصر التعاون مع الشخصيات المؤثرة في الساحة الفنية والثقافية.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول أهمية الثقافة والفن كقوة ناعمة في تطوير المجتمعات وإثراء الوجدان، كما ناقشوا سبل التعاون المستقبلي في دعم المبادرات الثقافية التي تربط بين مصر والعالم، وخاصة في مجال السينما والفنون التشكيلية.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال اللقاء بالدور الهام الذي لعبه فاروق حسني في دعم الثقافة والفنون خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أنه ترك بصمة لا تُنسى في تطوير المشهد الثقافي المصري وتعزيز مكانة مصر دوليًا في مجالات الفن والثقافة.

مشيرًا إلى تأثيره البارز في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أسهم بشكل كبير في وضع المهرجان على خارطة المهرجانات السينمائية العالمية. وأكد أن هذا الإرث الثقافي هو مصدر إلهام للاستمرار في تطوير المشهد السينمائي المصري وتعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا.

من جانبه، أعرب فاروق حسني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد فؤاد هنو في مواصلة المسيرة الثقافية المصرية، ومؤكدًا على أهمية التواصل بين الأجيال لضمان استمرارية العطاء الثقافي.

