عرض النسخة المرممة من فيلم "قشر البندق" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الـ45

على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تم عرض النسخة المرممة من فيلم "قشر البندق"، الذي يعد من الأعمال السينمائية المهمة في التسعينيات، وشهد العرض حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم رانيا محمود ياسين، محمد رياض، رانيا يوسف، بشرى، وحميد الشاعري، وآخرين.

البوستر الرسمي الدعائي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

رانيا محمود ياسين تعبر عن سعادتها بترميم فيلم قشر البندق

ومن جانبه عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها بترميم الفيلم، مؤكدة أهميته كأول أعمالها السينمائية واختبارًا لموهبتها أمام والدها الراحل محمود ياسين، وأشارت إلى أن الفيلم كان نقلة نوعية في السينما، وساهم في اكتشاف نجوم جدد أصبحوا اليوم علامات بارزة.

كما يأتي هذا العرض ضمن خطة المهرجان للاحتفاء بالتراث السينمائي المصري، حيث يتم عرض مجموعة مختارة من الأفلام المرممة والكلاسيكية لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذه الأعمال.

الفنانة رانيا محمود ياسين



أبطال فيلم قشر البندق



ومن الجدير بالذكر إن فيلم قشر البندق شارك في بطولته نخبة من عمالقة نجوم الفن على رأسهم الفنان القدير الراحل محمود ياسين، عبلة كامل، حسين فهمي، رانيا محمود ياسين، محمد هنيدي، الراحل علاء ولي الدين، وآخرين، والفيلم من إخراج خيري بشارة.