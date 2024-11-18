حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس تتصدر تريند X

الفجر الفني
بوابة الفجر

تصدرت حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع التواصل الاجتماعى X تويتر سابقاََ.

 

ولأول مرة حل المطرب إسماعيل الليثي ضيفًا علي الإعلامي د. عمرو الليثي في انفراد لبرنامج واحد من الناس وأدلي بالعديد من التصريحات الهامة في ومنها.. حديثه عن اللحظات الأخيرة في حياة ابنه  ، ويحكي عن علاقته به وكيف واجه لحظة سماع خبر وفاته. 

 

كما تحدث بدموعه عن أجمل  ذكرياته معه وكيف خرجت أغنيتة(ابن عمري ) في ظل الأحزان التي عاشها بعد رحيله.

 

كما كشف أسرار خلافاته مع زوجته بعد رحيل ابنه، وفرح اخت زوجته.

 

موعد برنامج “واحد من الناس” 

 

برنامج واحد من الناس يذاع أسبوعيًا يومي الاحد والاثنين في العاشرة مساء علي شاشة الحياة

إسماعيل الليثي الاحد والاثنين اللحظات الأخيرة برنامج واحد من الناس واحد من الناس موقع التواصل الاجتماعي

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حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس تتصدر تريند X