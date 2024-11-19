فيلم "الهوى سلطان" يحافظ على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما

الفجر الفني
فيلم الهوى سلطان
فيلم الهوى سلطان

يواصل فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي، تصدره المركز الأول في شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، منذ أول يوم عرض بالسينمات.

 

وحقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات أمس الإثنين، بلغت 2 مليون و595 ألف جنيه،  ليصل اجمالي إيراداته 28 مليونًا و236 ألف جنيه في مصر، لذلك جاء في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما.  

فيلم الهوى سلطان

 

قصة فيلم "الهوى سلطان"

 

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

 

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

 

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.

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