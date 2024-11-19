قصور الثقافة تطلق دورة جديدة في فنون السينما ديسمبر المقبل

الفجر الفني
قصر السينما
قصر السينما

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم والتسجيل بدورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما بجاردن سيتي، والمقرر إقامتها الأحد 22 ديسمبر المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

 

تتضمن الدورة التدريبية محاضرات مكثفة في فنون السينما، في مجالات: السيناريو، التصوير، المونتاچ، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين، منهم د. أشرف محمد، د. مختار يونس، د. مروة عزب، د. نادر رفاعي، د. حسين بكر، د. يسري المناديلي، د. ضياء الدين جابر، فخر الدين نجيدة، مرقص عادل، عصام حلمي، عادل عوض، حسام المحفوظي، زايد نايف، وطارق الشناوي، وغيرهم.

 

ويتيح القصر التسجيل، وسداد جزء من الرسوم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى تاريخ الانعقاد، وتتوفر استمارات الاشتراك بالقصر.

قصر السينما 

 

فعاليات الدورة التدريبية ينظمها قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في ضوء اهتمام هيئة قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية، وإعداد كوادر مؤهلة في مجال العمل السينمائي.

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