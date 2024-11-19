بالفيديو.. صناع فيلم "مين يصدق" يطلقون البرومو الرسمي استعدادا لعرضه بالسينمات الأسبوع المقبل

أطلق صناع فيلم مين يصدق للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي، البرومو الرسمي للفيلم والذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للدورة الحالية، وتم عرضه مساء السبت الماضي، ومن المتوقع عرضه علي شاشات السينمات للجمهور العام بداية من الأسبوع المقبل.

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قصة فيلم مين يصدق

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

ضيوف فيلم مين يصدق

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

أبطال فيلم مين يصدق

فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.