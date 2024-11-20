نورهان تتصدر التريند بعد غرق شقتها بالكامل.. "خسائر ضخمة وكارثة كادت تقع لولا تدخل القدر"

تصدرت الفنانة نورهان محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن تعرض شقتها للغرق الكامل بسبب عطل مفاجئ في مواسير المياه. عبر حسابها على "فيسبوك"، شاركت نورهان تفاصيل اللحظات الصادمة التي عاشتها فور عودتها إلى المنزل، حيث اكتشفت تسرب المياه الذي أغرق الحمام ووصل إلى غرفة النوم، متسببًا في أضرار بالغة.

تصريحات نورهان

وأكدت نورهان أن الخسائر كانت كبيرة، حيث طالت الأثاث، الملابس، والأدوية النادرة التي استقدمتها من الخارج، إلا أنها حمدت الله على لطفه، قائلة: "لو تأخرت ساعة واحدة فقط، لكانت الخسائر مضاعفة وأثرت على المنزل بأكمله".

هذا الموقف ليس الأول من نوعه بالنسبة لنورهان، إذ أشارت إلى أنها واجهت حوادث مشابهة في وقت سابق بعد عودتها من السفر. تصريحاتها وتفاعلها العفوي مع الجمهور دفعاها لتصدر المشهد، حيث أشاد محبوها بتفاؤلها وصبرها رغم الصعوبات.