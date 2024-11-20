سر تصدر أمير المصري للتريند.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الفنان الشاب أمير المصري، تريند محرك البحث جوجل، بعدما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعات ربطته بالفنانة أسماء جلال، خاصة بعد ظهورهما معًا في مهرجان الجونة السينمائي.

زادت التكهنات بعد انتشار مقطع فيديو لهما في حفل عمرو دياب الذي أقيم على هامش المهرجان، حيث ظهرا بشكل متناغم وهما يرقصان.

تجاهل الثنائي للشائعات

رغم الضجة التي أُثيرت، التزم الثنائي الصمت ولم يصدر أي تصريح منهما للرد على ما يتم تداوله، إلا أن والد الفنان أمير المصري قرر الخروج عن صمته خلال حضوره فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تعليق والد أمير المصري

في مقابلة تلفزيونية على هامش المهرجان، وصف والد أمير المصري الشائعات بأنها "أمر طبيعي" يحدث لجميع الفنانين، قائلًا: "عادي عادي.. الحاجات دي كلها بتحصل لكل الفنانين".

وأكد أن ما يتم تداوله يندرج ضمن نطاق الشائعات فقط، وأضاف في تصريحاته أن الشهرة تجعل الأضواء دائمًا مسلطة على الفنانين، مما يزيد من تداول الأخبار حولهم، سواء كانت لطيفة أو سخيفة، لكنه أشار إلى أن هذه الأمور تُعتبر جزءًا من طبيعة العمل في الوسط الفني.

أمير المصري يتجاهل حياته الشخصية

بالتزامن مع هذه الأحداث، شارك أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمه الجديد "In Camera"، وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها بفيلم يُعرض ضمن فعاليات المهرجان.

ورغم ظهوره الإعلامي وإجرائه عدة مقابلات صحافية، تجنب أمير الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية أو الشائعات المتداولة عنه. واكتفى بالتعبير عن سعادته بمشاركته في المهرجان إلى جانب أصدقائه وأفراد عائلته، مركّزًا على أهمية فيلمه الجديد ودوره فيه.