رضوى الشربيني وابنتها تمارة تكشفان حقيقة عودة والدتها إلى زوجها وتردان على الشائعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية رضوى الشربيني وابنتها تمارة، حيث ظهرت الأخيرة لتكشف عن موقفها الحاسم بشأن الشائعات التي أثيرت حول إمكانية عودة والدتها إلى زوجها السابق، مؤكدًة أنه لا أساس لهذه الأقاويل.

رد حاسم من تمارة على الشائعات

في الفيديو، فجرت تمارة، ابنة الإعلامية رضوى الشربيني، مفاجأة كبيرة حين ردت بشكل قاطع على الشائعات المتعلقة بحياة والدتها الزوجية، حيث قالت: "لا الفكرة دى شيلوها من دماغكوا خالص.. احنا كويسين كدة"، مما أنهى أي تكهنات حول هذا الموضوع.

إعلامية مصرية تفجع بوفاة والدتها

في خبر آخر، أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية مفيدة شيحة على موقع "إنستجرام" عن وفاة والدتها، دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر بشأن موعد الجنازة أو سبب الوفاة.

وشارك فريق الإعلامية خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي على "إنستجرام" قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

تعاطف رضوى الشربيني مع مفيدة شيحة

وفي لفتة إنسانية، حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على نعي والدة الإعلامية مفيدة شيحة، التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أنا لله وأنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، والدة الزميلة والصديقة العزيزة مفيدة شيحة في ذمة الله.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويربط على قلبك ويصبرك يا مفيدة".

الجدل حول الفيديو والشائعات العائلية

ومع نشر هذا الفيديو من قبل تمارة، أثار الأمر حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظن البعض أن هناك خلافات بين الابنة ووالدها بسبب رد تمارة الحاسم، ما جعل البعض يفسر كلامها على أنه يلمح لوجود مشكلات عائلية.