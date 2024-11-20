حسين فهمي ونجوم الهوى سلطان في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، النجم حسين فهمي الذي يتحدث عن كواليس خاصة من الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يتولى رئاسته، ويكشف عن تفاصيل الاعداد لتلك الدورة وسر تأجيلها العام الماضي، كما يتحدث ايضا عن كواليس خاصة من أشهر أعماله ومنها فيلم خلي بالك من زوزو والعار وغيرها من الأعمال التي شهدت العديد من الكواليس التي لم يكشف عنها من قبل.

حسين فهمي والإعلامية شيرين سليمان

أبطال الهوى سلطان في ضيافة برنامج سبوت لايت

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال فيلم الهوى سلطان الذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائي، ويكشفون كواليس خاصة عن مشاركتهم في الفيلم والصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير.

برنامج سبوت لايت يستعرض حفل الأوركسترا الملكي البريطاني

كما تستعرض أيضا حفل الأوركسترا الملكي البريطاني الذي أقيم مؤخرا في المتحف المصري الكبير وشارك فيه حفيدتا الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وتتضمن الحلقة أيضا لقاءات خاصة مع الفرق التي شاركت في حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، ومن الفرق المشاركة فريق مسار إجباري وحافظ وبستان وبلس باند.

تفاصيل برنامج سبوت لايت

والجدير بالذكر إن برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.