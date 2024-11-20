"مستنينكم بكرة".. أكرم حسني يروج لمسرحية ألف تيتة وتيتة

حرص الفنان أكرم حسني على الترويج لمسرحيته الجديدة التي تاتي بعنوان "ألف تيتة وتيتة"، وجاء ذلك عبر حسابه على إنستجرام، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام

نشر الفنان أكرم حسني منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو من كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، وأرفق الفيديو بالتعليق التالي:

"ألف تيتة وتيتة..مستنينكم من بكرة على مسرح محمد العلى الرياض لينك الحجز في السيرة الذاتية".



أحداث مسرحية ألف تيتة وتيتة

ومن جانبه تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر يعمل في سيرك يتقدم للزواج من فتاة تسكن مع عائلتها في جزيرة منعزلة، يكتشف الساحر أن سكان الجزيرة يتمتعون بقدرات سحرية حقيقية، وبعد زواجه يجد نفسه عالقًا وسط تعويذة غامضة تؤثر على الجميع. ينطلق في مغامرة مليئة بالمخاطر لكشف سر التعويذة وإنقاذ الجزيرة وأهلها، المسرحية تجمع بين الكوميديا والمغامرة، مقدمة تجربة مسرحية فريدة ومثيرة.

أبطال مسرحية أكرم حسني ألف تيتة وتيتة



ومن الجدير بالذكر إن مسرحية ألف تيتة وتيتة يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.