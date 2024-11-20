في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان أحمد صيام (تقرير)

يحتفل الفنان القدير أحمد صيام اليوم الأربعاء بعيد ميلاده ال 71 فهو من مواليد 20 نوفمبر 1953، مستعيدًا رحلة فنية طويلة مليئة بالنجاحات والأدوار التي أثرت الشاشة المصرية، على مدار سنوات استطاع أحمد صيام أن يترك بصمة واضحة في الدراما والسينما بأدائه المتقن وشخصياته المتنوعة التي لامست قلوب الجمهور.

الفنان أحمد صيام



بدايات متواضعة وصعود مستمر



بدأ أحمد صيام مشواره الفني في المسرح، حيث صقل موهبته وأثبت قدرته على تقديم أدوار مختلفة، وكانت أولى خطواته التلفزيونية علامة فارقة في مسيرته، عندما تألق في أدوار مساعدة أسهمت في لفت الأنظار إلى موهبته، وكان منها فيلم "جاءنا البيان التالي" والذي ظهر فيه مع الفنان محمد هنيدي بدور فقير وكاره للحياة بسبب فقره، وقام بمشاركة الزعيم في فيلم "السفارة في العمارة".

أعمال خالدة في الدراما

على مدى عقود، شارك صيام في العديد من المسلسلات الناجحة، منها ليالي الحلمية وأرابيسك، وأبو العروسة الجزء 3، وجمع سالم، البيوت أسرار، ومنعطف خطر، وكان آخرها السنة الماضيه مشاركته بمسلسل حق عرب ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث استطاع أن يقدم شخصيات مركبة ومؤثرة، كما كان له حضور لافت في الأعمال الكوميدية والدرامية على حد سواء، مما جعله واحدًا من أكثر الفنانين تنوعًا.



نجم السينما والمسرح



إلى جانب تألقه في الدراما، خاض أحمد صيام تجارب سينمائية ناجحة شارك فيها مع كبار نجوم السينما، منها فيلم بيكيا، الشبح، الحوت الأزرق، على جنب ياسطى، القشاش، بنات ثانوي، الكنز،إضافة إلى عودته الدائمة إلى خشبة المسرح، الذي يعتبره بيته الأول ومصدر إلهامه الفني.

حياة شخصية متواضعة وإنسانية كبيرة



رغم الشهرة الواسعة التي حققها، يعرف أحمد صيام بتواضعه وحرصه على البقاء قريبًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، يُشهد له أيضًا بمواقفه الإنسانية الداعمة للمواهب الشابة وتشجيعه الدائم لهم.

و في يوم ميلاده، يظل أحمد صيام رمزًا للفنان الشامل الذي يجمع بين الموهبة والإجتهاد والقدرة على التطور المستمر.