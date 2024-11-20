أغنية "أنا من غيرك" لـ بهاء سلطان تكتسح المنصات الموسيقية

الفجر الفني
بوابة الفجر

حقق الفنان بهاء سلطان على مدار الأيام الماضية نجاحًا هائلًا بعد طرحه أغنية “أنا من غيرك” وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود، التي تصدرت جميع منصات التواصل الاجتماعي.

 

وسيطر بهاء سلطان على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم خلال الأيام الماضية وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للأغنية بالتزامن مع نجاح للفيلم أيضا بعد أقل من أسبوعين من عرضه بدور السينما، كما احتل المركز الثاني محققة نسبة مشاهدة تجاوزت 5 مليون و800 ألف.

 

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية أنا من غيرك وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

 

كلمات أغنية "أنا من غيرك" 

 

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت

اللي محليها حياتي انت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان

زيي كمان مشتاق لزمان

اخر أعمال بهاء سلطان اغنية أنا من غيرك ألحان عزيز الشافعي التواصل الاجتماعي الفنان بهاء سلطان الفنانة منة شلبي الفنان أحمد داود أنا من غيرك بهاء سلطان خلال الأيام الماضية عزيز الشافعي فيلم الهوي سلطان

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