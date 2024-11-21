اليوم.. أحمد داود ضيف برنامج "الراديو بيضحك"

الفجر الفني
أحمد داود
أحمد داود

يحل الفنان أحمد داود، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار حول حياتة الشخصية وأعماله الفنية، كما يكشف عن كواليس وسر نجاح آخر أعماله السينمائية "الهوى سلطان" مع الفنانة منة شلبي.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ أحمد داود، وعلقت عليه:" استنوا الفنان أحمد داود بكرة الخميس الساعة 5 في حلقة جديدة من الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

 

منشور الراديو بيضحك 

 

قصة فيلم "الهوى سلطان"

 

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

 

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

 

 

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.

الإعلامية فاطمة مصطفى الراديو 9090 الفنان أحمد داود برنامج الراديو بيضحك فيلم الهوي سلطان

مواد متعلقة

فيلم "الهوى سلطان" يحقق أكثر من 40 مليون جنيه في أسبوعين من عرضه بالسينمات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه

توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. ما السبب؟

نور إيهاب توجه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "6 شهور".. ماذا قالت؟

ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتصارعان على ضم نجم برينتفورد

‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد

محافظ الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 700 شخص في قافلة طبية بالمجان

أنشيلوتي يحدد بديل فاسكيز في ريال مدريد