اليوم.. أحمد داود ضيف برنامج "الراديو بيضحك"

يحل الفنان أحمد داود، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار حول حياتة الشخصية وأعماله الفنية، كما يكشف عن كواليس وسر نجاح آخر أعماله السينمائية "الهوى سلطان" مع الفنانة منة شلبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ أحمد داود، وعلقت عليه:" استنوا الفنان أحمد داود بكرة الخميس الساعة 5 في حلقة جديدة من الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

منشور الراديو بيضحك

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.