"هجرة الماء" أفضل عرض متكامل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، جوائز مسابقات الدورة التاسعة، في حفل الختام بقصر ثقافة شرم الشيخ، وحصد العرض المسرحي "هجرة الماء"، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة أفضل عرض متكامل، في مسابقة مسرح الطفل والنشء، بجانب شهادتي تميز في التمثيل والغناء، لكل من الطفلة فريدة محمد، والطفلة فريدة الملاح.

وهنأ الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فريق العمل وأبطال العرض، مشيدا بنشاط مسرح الطفل وعروضه، ومؤكدا استمرار الهيئة في تقديم الدعم الكامل لأنشطة الطفل وفي مقدمتها المسرح.

صناع العرض المسرحي "هجرة الماء"

العرض المسرحي "هجرة الماء" تأليف هاني قدري، ومن إخراج مصطفى فجل، ديكور آية سعد ووليد فرحات، ديجيتال ديكور إبراهيم أبو بكر، تنفيذ ملابس بسمة صابر، أشعار محمود القناوي، تصميم استعراضات عمر صالح، ألحان عبد الله رجال، مساعدا إخراج محمود القناوي وأحمد سمير.

أحداث العرض المسرحي "هجرة الماء"

وتدور أحداثه حول اجتماع مصادر المياه في العالم واتفاقها أنها لم تعد تحتمل استمرار الإنسان في تلويثها وإهدارها، وتقرر المصادر جميعها هجرة كوكب الأرض، فكيف يكون مصير الأرض دون مياه.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

"هجرة الماء" بطولة مجموعة من مواهب المركز الثقافي بطنطا: محمود القناوي، أحمد سمير، فريدة الملاح، شروق قاسم، عبد الرحمن كارم، هويدا محمود، حنين أيمن، كنزي تامر، شريهان سامي، روفيدا ياسر، هبة هاني، جنى عمرو، سامي محمد، محمد أشرف، جنى حسن، تغريدة تجمد، محمد فوزي، عمر عابد، أسيل محمد، يوسف كارم، ايسل عواد، بدر سعيد. غناء: رودينا السيد، نورين محمد، فريدة محمد، علا طارق، ملك عبد المجيد.