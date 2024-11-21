في هذا الموعد.. حسن شاكوش يحيي حفلين غنائيين في أمريكا

يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لتقديم حفلتين غنائيتين في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، ضمن أجواء احتفالية بأعياد الميلاد.

من المقرر أن ينطلق الحفل يوم 20 ديسمبر في مدينة سان دييغو، يليه الحفل الثاني يوم 21 ديسمبر في مدينة سياتل.

رسالة شاكوش لجمهوره الأمريكي



بدأ شاكوش الترويج لحفلاته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام برسالة خاصة وجهها لجمهوره في الولايات المتحدة، قال فيها: "جمهوري الحبيب في أمريكا وحشتوني وسعيد جدًا بلقائي بيكم قريبًا".

حكم قضائي يلزم شاكوش بدفع نفقة لطليقته



في تطور لافت، قضت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، عقب انتهاء علاقتهما الزوجية، وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها ريم، طالبت فيها بزيادة المبلغ المخصص لها سابقًا، مؤكدة أن المبلغ السابق لم يكن كافيًا لتغطية احتياجاتها الأساسية.

شاكوش أمام مطالب جديدة



قرار المحكمة جاء بعد تحقيقات موسعة، أكدت فيها أن النفقة المطلوبة تأتي لتلبية احتياجات طليقته بشكل عادل، ما يجعل شاكوش ملزمًا بتنفيذ الحكم لضمان حقوقها.

ريم طارق تنفي الشائعات حول العودة لشاكوش



في سياق متصل، علقت ريم طارق على الشائعات المتداولة بشأن احتمالية عودتها إلى حسن شاكوش، مؤكدة أن قرار الطلاق كان نهائيًا وغير قابل للنقاش. عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستجرام، كتبت: "أنا مش عايزاكم تنسوا إن الطلاق كان آخر قرار ليا في الموضوع ومفيش كلام يتقال تاني".

بهذا التصريح، وضعت ريم حدًا للتكهنات، مؤكدة أنها تمضي قدمًا في حياتها دون نية للتراجع عن قرار الانفصال.