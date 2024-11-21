فيلم "أربع ستات في سوق الخميس" للمركز القومي للسينما يشارك بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي

الفجر الفني
فيلم أربع ستات في
فيلم أربع ستات في سوق الخميس

يشارك فيلم "أربع ستات في سوق الخميس" للمخرج طارق الزرقاني وإنتاج المركز القومي للسينما في الدورة الأولى لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة التي ستقام دورته الأولى خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر.

أحداث الفيلم

 

وتدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية ملهمة عن أربع سيدات مكافحات يسافرن أسبوعيًا من قريتهن في الفيوم إلى سوق الخميس بمنطقة الرماية متحملات مشاق السفر عبر سيارة نصف نقل مغطاة بالإضافة إلى ظروف الطقس القاسية من أجل تأمين لقمة العيش وفي نهاية الفيلم يتم تسليط الضوء على جهود الدولة من خلال برنامج "حياة كريمة" لتحسين ظروف المعيشة لمثل هذه الحالات.

أبطال الفيلم

 

الفيلم سيناريو وإخراج طارق الزرقاني، مدير التصوير مصطفى نبيل، مهندس الصوت أحمد النحاس، ميكساج إبراهيم عبد العزيز، مونتاج إنجي فتحي، موسيقى تصويرية شريف نور، مدير إنتاج أحمد رفاعي، الإشراف على أعمال الإدارة العامة للإنتاج رانية محمود، رئيس المركز القومي للسينما الدكتور حسين بكر.

 

تأتي مشاركة الفيلم ضمن جهود المركز القومي للسينما لدعم الإنتاج السينمائي الذي يعكس قضايا المجتمع ويبرز قصص الكفاح والأمل.

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