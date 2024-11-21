هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تشارك وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي تم افتتاحه صباح أمس، تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.


السفير أسامة شلتوت 

 

وزار الجناح المصري في معرض الكويت، السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، واشاد بالجناح والإصدارات المتنوعة للهيئة، مؤكدا على أن الثقافة المصرية حاضرة بقوة في كافة دول العالم.

 

فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب 


كما شهد الجناح إقبالا كبيرا من زوار المعرض والمسئولين عنه، لما له من أهمية كبيرة في معرض الكويت، خاصة وأن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعد أكبر ناشر في الشرق الأوسط، وتلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة وبناء الإنسان.
وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة في المعرض، ومن بينها إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وسلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وعقول، كما تقدم موسوعة الأغاني، وإصدارات سليم حسن، وكتاب الخط الكوني، وغيرهم من الإصدارات، كذلك تقدم الهيئة مجموعة من الإصدارات المتنوعة للأطفال.

أحمد عبدالله أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة الدكتور أحمد بهي الدين السفير أسامة شلتوت المصرية العامة للكتاب الوزراء الكويتي برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس الوزراء الكويتي

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