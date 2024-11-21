أحمد حافظ: بشوف الإخراج والمونتاج زى المهندسين والغطاسين

انطلقت منذ قليل ندوة المونتير أحمد حافظ، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تحدث خلالها عن بدايته الفنية قائلًا:" بدأت كمونتير من الفيديوهات الصوتية حيث كنت استمع إلى الفيديوهات الصوتية واستمع بها ومن هُنا بدأ اكتشافي للمونتاج والموهبة لدي".

ندوة أحمد حافظ

تصريحات أحمد حافظ

و أردف:" أنا أرى إن المخرج والمونتير مثل المهندسين يقوموا بناء الفيلم من جديد، أو مثل ما قال المخرج مروان حامد مثل الغطاسين "



وكشف كواليس عمله:" أقوم بمُنتاج العمل على مرتين وفى نهاية الأمر أرى أيهما أنسب، وأنظر للعملية من جميع الجوانب من الممكن أن يوجد شخصية لا نحتاجها أو حديث لا نحتاجه فنقوم بقطعه".

أبرز الحاضرين

وحرصت زوجته الفنانة جميلة عوض على الحضور ودعمه وأيضًا المخرجة ساندرا نشأت وميرفت أبو عوف وآخرون.







فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي





وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

