عمرو سعد:" كان عندي احتياجات مادية واشتغلت صنايعي "

الفجر الفني
عمرو سعد
عمرو سعد

تحدث الفنان عمرو سعد في ندوته المقامة اليوم ضمن فاعليات  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  في  دورته الـ 45 عن الصعوبات التي واجهها في البداية وعن تطوير ذاته.

 

وتحدث "عمرو" قائلا:" احيانا الإحتياج المادي بيخليك تعمل أي حاجة وبيخلق نوع من التطوير للنوع من الرفاهية بتضطر تعمل حاجات علشان مش معاك فلوس يمكن لو كان معايا فلوس كنت أقول أنا رايح هنا وهنا واستمتع بطريقة تانية فأصبحت أعمل حاجات لإن ممعيش فلوس ولإن كان عندي إصرار أكون مؤثر فالبتالي كان عقلي جاهز شوية اني أكون ممثل".

وتابع قائلا:" لأن فترة من حياتي بحمد ربنا عليها اشتغلت صنايعي واشتغلت مهندس فأصبحت أرى كيف ينظر الصنايعي للمهندس ويدي كانت تتآكل من الأسمنت وعرفت إزاي وجعها وعرفت ازاي المهندس بيشوف الديكور من زاوية واحدة فبالتالي ربنا أنعم عليا أني أشوف من زوايا مختلفة فبشوف إحساس الشقيقان بالغيرة من حد أتعلم فكنت حاسس أني زي العدسة قدرتي على الملاحظة والتسجيل من وانا كنت صغير".

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