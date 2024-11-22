بعد نجاح عرضه..أحمد داوود يعلن عرض الهوى سلطان في الرياض وجدة

أعلن الفنان أحمد داوود من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن طرح فيلم الهوى سلطان في جدة والرياض.



وقال أحمد داوود :" لله.. شكرًا للجمهور العظيم على استقباله للفيلم، كرم كبير جدًا من ربنا، إن شاء الله هنتفرج على الفيلم يوم 24 في الرياض بفوكس سينما ريد سي مول وإمباير سينما مول الأندلس.



قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.





أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"



يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.



الأغنية الدعائية للفيلم



تفاصيل أغنية أنا من غيرك

أغنية «أنا من غيرك» للنجم بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

كلمات الأغنية



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها.