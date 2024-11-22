"روبن ويليامز يُداوي جراح كونان أوبراين بعد أزمة The Tonight Show برحلة دراجات"

كشف المذيع الأمريكي كونان أوبراين عن جانب إنساني مؤثر من علاقته بالنجم الراحل روبن ويليامز، الذي قدّم له دعمًا غير متوقع بعد طرده من برنامج The Tonight Show في عام 2009.

و في حديثه مع إريك إيدل خلال حلقة من بودكاست Conan O’Brien Needs A Friend، تذكر أوبراين تفاصيل تلك اللحظة العصيبة في مسيرته المهنية وكيف تدخل ويليامز ليخفف عنه.

قال أوبراين: "عندما طُردت، شعرت أنني فقدت كل شيء.

كنت مستلقيًا على أرضية غرفة المعيشة بلا فكرة عما سأفعله، ورن هاتفي. كان روبن ويليامز على الطرف الآخر."

وأردف: "لا أعرف حتى كيف حصل على رقمي، لكنه سألني: كيف حالك يا رئيس؟ وعندما حاولت الإجابة، أكد لي بهدوء: ستكون بخير. ستكون رائعًا."

لم يكتفِ ويليامز بالكلمات، بل قام بتنظيم يوم كامل لدعم أوبراين. طلب منه التوجه إلى متجر دراجات في سانتا مونيكا، حيث قام بتجهيز دراجة خصيصًا لهذا اليوم. يتذكر أوبراين: "أكد لي أن ركوب الدراجة سيجعلني أشعر بتحسن.

وبالفعل، كانت هذه التجربة تصفية لذهني تمامًا. كان ذلك ما أحتاجه."

وأضاف أوبراين: "لقد شكرت روبن مرات عديدة على هذا الموقف. لم أصدق أنه كان يفكر فيّ في وسط كل مشاغله." ويليامز، الذي رحل في عام 2014 عن عمر 63 عامًا، أثبت مرة أخرى أن طيبته تتجاوز الشاشة إلى تفاصيل إنسانية بسيطة، لكنها عميقة التأثير.

هذا الموقف يسلط الضوء على الجانب الدافئ لروبن ويليامز، الذي لم يكن مجرد ممثل موهوب، بل إنسان يحمل في قلبه تعاطفًا خاصًا مع الآخرين، حتى في أصعب لحظاتهم.