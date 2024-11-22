لهذا السبب.. حمادة هلال يتربع على عرش التريند

الفجر الفني
حمادة هلال
حمادة هلال

تصدر اسم الفنان حمادة هلال محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب حفلاته الذي من المقرر إحياها في موسم الرياض، وايضا مشاركته لمنشور أثار من خلاله الجدل وتساؤل الجمهور. 

سبب تصدر حمادة هلال التريند 

يستعد حمادة هلال لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض هناك نهاية الشهر الحالي، يوم 29 نوفمبر ومن المتوقع حضور  عدد كبير من جمهوره هناك، حيث أنها الحفلة الأولى لحمادة هلال فى هذا الموسم.

وايضا أثار حمادة حالة من الجدل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور غامض، لم يوضح تفاصيله، وجاء في مضمونه صورة كرسي، ومكتوب عبارة «ياريت أهالينا ما ربونا» لتثار التساؤلات حول ما كان هذا إعلان عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟. 

أحدث أعمال حمادة هلال 

ومن ناحية اخري، بدا حمادة هلال تصوير أولى مشاهد الجزء الخامس من مسلسل المداح الأسبوع الماضي، ونشر المؤلف أمين جمال أول صورة من كواليس التصوير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا:بسم الله.. توكلنا علي الله.. المداح 5 رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان، وايضا مسلسل «المداح 4» الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، وأبرزهم فتحى عبدالوهاب، هبة مجدي، وآخرون، ومن المقرر أن يشهد موسم رمضان المقبل الجزء الخامس من العمل.

أحدث أعمال الفنان حمادة هلال آخر أعمال الفنان حمادة هلال حمادة هلال يتربع علي عرش التريند أحدث أعمال حمادة هلال أحدث أغاني حمادة هلال حمادة هلال

مواد متعلقة

حمادة هلال يثير التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي ويفاجئ الجمهور بالإعلان عن جزء جديد من "المداح"

حمادة هلال يشوق جمهوره لأحدث أغانيه بعنوان "ياريت أهالينا ما ربونا"

"الحلم".. حمادة هلال يشارك في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

تعرف على حقيقة مشاركة سهر الصايغ بمسلسل المداح 5 بطولة الفنانة حمادة هلال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024