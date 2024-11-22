لهذا السبب.. حمادة هلال يتربع على عرش التريند

تصدر اسم الفنان حمادة هلال محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب حفلاته الذي من المقرر إحياها في موسم الرياض، وايضا مشاركته لمنشور أثار من خلاله الجدل وتساؤل الجمهور.

سبب تصدر حمادة هلال التريند

يستعد حمادة هلال لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض هناك نهاية الشهر الحالي، يوم 29 نوفمبر ومن المتوقع حضور عدد كبير من جمهوره هناك، حيث أنها الحفلة الأولى لحمادة هلال فى هذا الموسم.

وايضا أثار حمادة حالة من الجدل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور غامض، لم يوضح تفاصيله، وجاء في مضمونه صورة كرسي، ومكتوب عبارة «ياريت أهالينا ما ربونا» لتثار التساؤلات حول ما كان هذا إعلان عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟.

أحدث أعمال حمادة هلال

ومن ناحية اخري، بدا حمادة هلال تصوير أولى مشاهد الجزء الخامس من مسلسل المداح الأسبوع الماضي، ونشر المؤلف أمين جمال أول صورة من كواليس التصوير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا:بسم الله.. توكلنا علي الله.. المداح 5 رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان، وايضا مسلسل «المداح 4» الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، وأبرزهم فتحى عبدالوهاب، هبة مجدي، وآخرون، ومن المقرر أن يشهد موسم رمضان المقبل الجزء الخامس من العمل.