عمرو الليثى يصل للسجادة الحمراء لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى



انطلقت منذ قليل فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائى للدورة ٤٥ برئاسة الفنان القدير حسين فهمى والتى تقام الآن بدار الأوبرا المصرية.



ووصل الآن الإعلامى عمرو الليثى إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للدورة ٤٥ ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل الحفل الخاص بالختام بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيسة دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد والفنان القدير حسين فهمى رئيس المهرجان.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي



تتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث يشارك فيه 190 فيلمًا من 72 دولة، إلى جانب حلقتين تلفزيونيتين.

يتضمن المهرجان 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، بالإضافة إلى 119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحدًا من أقدم المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، ويمتاز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المُدرج ضمن الفئة "A" من قِبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

سيُختتم المهرجان بحفل كبير يُعلن فيه عن الجوائز الممنوحة للأفلام المشاركة، بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريين والعرب والدوليين، مما يجعل من الحفل حدثًا استثنائيًا في المشهد الفني.