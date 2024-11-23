عاجل - "بتغسل كلى من سنة".. تفاصيل مرض والدة مي عز الدين بعد وفاتها

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل عن وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض. جاءت الأخبار الحزينة بعد أن ناشدت مي عز الدين جمهورها بالدعاء لوالدتها خلال الأيام الماضية بسبب تدهور حالتها الصحية.

تفاصيل أزمة والدة مي عز الدين الصحية



كانت والدة الفنانة الراحلة تعاني من مشاكل صحية خطيرة استدعت تلقيها جلسات غسيل كلى على مدار العام الماضي، وفق مصادر مقربة من العائلة. وعبر منشور على خاصية "ستوري" في حسابها على موقع إنستجرام، طلبت مي عز الدين من جمهورها الدعاء لوالدتها، ما أثار قلق محبيها ومتابعيها.

دعوات مي عز الدين المستمرة لوالدتها



خلال الأشهر الماضية، تكررت مناشدات مي عز الدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت في يونيو الماضي على حسابها الشخصي: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء". هذه الدعوات عكست مدى تعلقها بوالدتها وقلقها الشديد على حالتها الصحية المتدهورة.

رحيل مؤلم وتأثر واسع



وفاة والدة مي عز الدين تركت أثرًا بالغًا في نفوس جمهورها وأصدقائها داخل الوسط الفني وخارجه. ينتظر محبو الفنانة إعلان تفاصيل الجنازة ومراسم العزاء لتقديم واجب التعازي في هذا المصاب الجلل.