خاص لـ "الفجر الفني" عايدة رياض تعود بقوة للسينما ومسلسل "220 يوم" يثبت نجاحها المستمر



في ظل زخم فني متواصل، تواصل الفنانة القديرة عايدة رياض التألق في سماء الفن، حيث تعيش فترة من النشاط الفني الملحوظ. بعد النجاح الذي حققته من خلال مسلسل "برغم القانون"، تستعد عايدة لمغامرات جديدة في عالم السينما والتلفزيون، حيث تشارك في مشروعين فنيين ينتظرهما جمهورها بفارغ الصبر.



كما أجرت الفنانة عايدة رياض تصريحًا خاصًا لموقع الفجر الفني، حيث أكدت استمرارها في تصوير مشاهدها بمسلسل "220 يوم"، الذي يجمعها بالفنانة الأردنية صبا مبارك، مشيرةً إلى أن العمل يعد من المشاريع الدرامية الهامة لهذا العام. وفي سياق حديثها، عبّرت عن سعادتها بالعودة إلى الشاشات، حيث تشعر أن هذا المسلسل يأتي في وقت مثالي لتقديم محتوى مميز يلامس قضايا المجتمع.



عايدة رياض تكشف عن قلبها فيلم لأول مرة



وعلى صعيد السينما، كشفت عايدة أنها تعمل على فيلم جديد يحمل عنوان "لأول مرة"، والذي يشاركها فيه الفنان الشاب عمر الشناوي. ورغم حماسها لهذا العمل، أكدت أنها لا تستطيع الإفصاح عن تفاصيل الفيلم أو أحداثه، حرصًا منها على عدم حرق الأحداث وإبقاء الغموض مشوقًا للجمهور.

كما أكدت عايدة رياض أن العمل في مسلسل "برغم القانون" كان تجربة ثرية، حيث شاركت فيه مجموعة من الفنانين المتميزين، مثل إيمان العاصي وهادي عادل ومحمد القس. وقد حقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على قناة DMC، مما يعكس قدرة عايدة على الاستمرار في تقديم أدوار تتحدى الزمن وتبرز موهبتها الفريدة.

مع كل هذه المشاريع، تظهر عايدة رياض كواحدة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية، مما يعكس شغفها وحبها للفن، واستعدادها الدائم لتقديم الأفضل لجمهورها.