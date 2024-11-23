أبويا الروحي ..بسمة بوسيل تكشف سر أغنية من 14 سنة مع الراحل محمد رحيم

كشفت المطربة بسمة بوسيل عن أخر كلام بينها وبين الموسيقار الراحل محمد رحيم ، حيث نشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري أخر محادثة بينها وبينه عبر واتساب .

وتحدث بسمة بوسيل عن آخر لقاء جمعها به منذ أسبوع مشيرة إلى أغنية أرادت غنائها بالرغم من تلحينها منذ 14 عام فور مجيئها إلى مصر .

وقالت بسمة بوسيل:"مش عارفة ليه الناس الطيبين دائما بيروحوا مننا ، الراجل ده قيمة كبيرة أوي في مصر والوطن العربي ، عمري ما انسى أول ما قابلته لما جيت مصر ".



أول أغنية لبسمة بوسيل بتوقيع محمد رحيم

واستكملت :"كان عاملي أغنية أسمها يوم عيد ميلادي ، روحتله من أسبوع علشان أخدها تاني بعد 14 سنة واتفقنا على حاجات كان نفسي أغنيها مش مصدقة إني كنت بودعه وأن 3 ساعات دول وكل الكلام اللي قالهولي كان اخر حاجة هسمعها منه ، في الجنة يا محمد ربنا يرحمك يا طيب والنبي ادعلوا كتير أوي الراجل ده كان ملاك بجد ".



موعد جنازة محمد رحيم

وكشف عن موعد الجنازة من خلال فيسبوك معلقًا :" صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله صديقي وأخي محمد رحيم عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد ، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

أحدث أعمال بسمة بوسيل



وأثارت أغنية قادرين يا حب التى كتبت كلماتها سارة سعيد، ولحنها عمر صفا، اعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت آراء إيجابية من الجمهور الذي أشاد بصوتها المميز وأداءها الرائع.

كلمات أغنية قادرين يا حب



قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش

على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش

والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش

والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه مانخافش

يوم بعد يوم....

نلقى الحياة بتضحك بأحلى سنين

جاية الفرص.....

والفرح هيخبط تشوفه العين

أيامنا تحلى تروق قوام مهما تعاندنا ظروف

هنغني للنور والونس ومفيش مكان للخوف