رامي صبري يشكر جمهوره في قطر بعد نجاح حفله الأخير

رامي صبري يشكر جمهوره في قطر بعد نجاح حفله الأخير

الفجر الفني
الفنان رامي صبري
الفنان رامي صبري

 

 


وجه النجم رامي صبري رسالة شكر وتقدير إلى جمهوره في قطر، عقب إحيائه حفلًا غنائيًا ناجحًا شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وأعرب رامي عن امتنانه للتفاعل الرائع الذي لاقاه من الحضور، مؤكدًا أن دعم الجمهور هو الدافع الأكبر وراء استمراره في تقديم الأفضل.


حيث أقيم الحفل وسط أجواء مفعمة بالحماس، شهد تقديم رامي مجموعة من أبرز أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور، ليترك بصمة لا تُنسى في قلوب محبيه في قطر.

رامي صبري يتألق خلال حفله الأخير في قطر

منشور الفنان رامي صبري

و علق رامي على منشوره عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام" قائلًا: "جمهوري في قطر شكرًا على الأستقبال والتفاعل الغير طبيعي، حفل أسطوري بمعنى الكلمة".


سبب تصدر اسم الفنان رامي صبري تريند جوجل


تصدر اسم الفنان رامي صبري تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شن مطرب الراب ويجز هجوما عليه والسبب كان تصريحاته الأخيرة، عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" أول أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، بشأن عدم فهمه لكلمات أغنياته.

 


تفاصيل هجوم ويجز على رامي صبري

حيث ظهر ويجز في ستوري عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” ردًا على تصريحات رامي صبري الساخره من مطربي الراب، حيث قال: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت".

 

و تابع ويجز: " الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون، هتتكلم امتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى في مجالك".


واختتم ويجز:" أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كده مبتقدرش الفنانين وفاكر إن هما عايزين يوصلولك وهما أصلًا معدينك بكتير أنت رقم 19 يا رامي أنت بعيد أوي".

 

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وكان آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

 

و جاءت كلمات أغنية "أهلي أهلي" كالتالي:

والله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

والله لولا الناس الطيبين دول

 

كان عادي برج طار من دماغي

الدنيا برة في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاغي

 

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي إن دولا تبعي

بمسي بمسي ع الحلوين اللي شبهي

أبرز أعمال رامي صبري أبرز تصريحات رامي صبري مع اجمد 7 أغنية أهلي أهلي أبطال مسلسل تيتا زوزو أبطال مسلسل تيتا زوزو فى ضيافة صاحبة السعادة آخر حفلات ويجز

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