شقيق الفنان الراحل محمد رحيم يكشف عن دعوة تركي آل الشيخ لتكريمه في موسم الرياض قبل وفاته

كشف طاهر رحيم، شقيق الفنان الراحل محمد رحيم، في فيديو متداول أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وجه دعوة خاصة للفنان الراحل لحضور فعاليات موسم الرياض وتكريمه تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة.

وأوضح طاهر أن الدعوة كانت تعبيرًا عن تقدير آل الشيخ لإسهامات محمد رحيم في مجال الموسيقى، إلا أن القدر لم يمهل الفنان الراحل لتحقيق هذا التكريم، حيث وافته المنية قبل أن يتمكن من الحضور.

وأكد طاهر رحيم على الامتنان لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص المستشار تركي آل الشيخ على الاحتفاء برموز الفن العربي وتكريمهم خلال المناسبات الكبرى.