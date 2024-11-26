شيرين عبد الوهاب في رثاء الملحن الراحل محمد رحيم: "ألحانك بتتغنى في كل العالم"

شيرين عبدالوهاب رثت الملحن الراحل محمد رحيم بكلمات مؤثرة عبر حساباتها الرسمية، مستذكرة ألحانه التي وصفتها بالصادقة والتي لا تزال تغنى في كل أنحاء العالم.



منشور الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام



نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو يظهر فيه أحد المطربين وهو يؤدي أغنية "صبري قليل" بإحساس مميز باللغة الفرنسية.



وأرفقت الفنانة شيرين عبدالوهاب الفيديو بالتعليق الآتي:

"الله يرحمك يا حبيبي، ألحانك النهاردة بتتغنى في كل بلاد العالم، لأنها ألحان صادقة ومن قلب فنان حقيقي."

https://www.instagram.com/reel/DCzlkcEoYPm/?igsh=MWFvcWlmOWQ5c24zOA==

صناع أغنية صبري قليل لـ شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى تأتي أغنية "صبري قليل" من ألبوم "جرح تاني" لشيرين عبدالوهاب، كتب كلماتها إكرام العاصي، ولحنها الراحل محمد رحيم، ووزعها أمير محروس ونادر حمدي، وأخرجها نصر محروس.

جدير بالذكر أن الملحن الراحل محمد رحيم يُعد من أبرز الملحنين في الوطن العربي، حيث تعاون مع نخبة من نجوم الغناء مثل عمرو دياب، شيرين، أنغام، أصالة، تامر حسني، محمد حماقي، إليسا، ونانسي عجرم، مميزًا بألحانه المؤثرة والمميزة التي تركت بصمة فنية كبيرة في عالم الغناء.