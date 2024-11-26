ريدلي سكوت يكشف: راسل كرو كان سيعود في "Gladiator 2" عبر "بوابة" خارقة!

الفجر الفني
ريدلي سكوت يكشف:
ريدلي سكوت يكشف: راسل كرو كان سيعود في "Gladiator 2

 

كشف المخرج العالمي ريدلي سكوت عن مفاجأة كبيرة لعشاق فيلم Gladiator الشهير، حيث أفاد أن النجم راسل كرو كان من المفترض أن يعيد تمثيل دوره في الجزء الثاني من الفيلم الذي تم إلغاؤه. ووفقًا لتقرير نشر على موقع nme، كان سكوت قد تعاون مع الموسيقي الشهير نيك كايف لكتابة سيناريو التكملة، في محاولة لإحياء شخصية "ماكسيموس" التي جسدها كرو في الفيلم الأول الذي أُطلق عام 2000.

أحداث فيلم Gladiator

تدور أحداث الجزء الأول من Gladiator حول شخصية ماكسيموس، الجنرال الروماني الذي يتحول إلى مقاتل شجاع في الكولوسيوم بعد أن يقتل الإمبراطور كومودوس عائلته. في النهاية، يموت ماكسيموس، لكن ريدلي سكوت أكد أن كرو كان مصممًا على العودة للجزء الثاني رغم ذلك، قائلاً: "أخبرته أنك ميت، لكنه كان يجيب: 'أعلم ذلك، لكنني أريد العودة من بين الأموات'."

وشرح سكوت كيف أن السيناريو الذي كتبه نيك كايف كان يتضمن فكرة مبتكرة لإحياء ماكسيموس عبر "بوابة خارقة"، حيث يعود إلى الحياة من خلال روح محارب يحتضر. ووفقًا لسكوت، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة كرو في دور شخصية ماكسيموس، عبر فكرة معركة جديدة تسمح بعودة الروح إلى جسد المحارب الميت.

فيما يخص القصة التي كان من المفترض أن يقدمها Gladiator II، فقد تم الكشف عن تفاصيل مثيرة من خلال تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية في 2018، حيث كان من المقرر أن يبدأ الفيلم مع ماكسيموس في الحياة الآخرة، حيث يلتقي بالآلهة الرومانية الساقطة. يطلب منه هؤلاء الآلهة قتل الإله "هيفايستوس"، مقابل أن يتمكن من لقاء زوجته وابنه المتوفيين في الحياة الأخرى.

لكن، رغم هذا السيناريو المثير، تم إلغاء المشروع ولم يرَ النور، مما ترك الجمهور في حالة من الحيرة حول ما كان يمكن أن يكون هذا الجزء الثاني من Gladiator لو تم تصويره بالفعل.

فيلم Gladiator أحداث فيلم GLADIATOR 2 الفجر الفني مشاهير هوليود

مواد متعلقة

طرح البوستر الرسمي لـ "موعد مع الماضي" والعرض قريبًا

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

تشكيل الهلال المتوقع أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

‏وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يجدد رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان

لهذا السبب.. سعد الصغير يتصدر تريند "جوجل"

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في محافظة قنا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا