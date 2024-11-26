ريدلي سكوت يكشف: راسل كرو كان سيعود في "Gladiator 2" عبر "بوابة" خارقة!

كشف المخرج العالمي ريدلي سكوت عن مفاجأة كبيرة لعشاق فيلم Gladiator الشهير، حيث أفاد أن النجم راسل كرو كان من المفترض أن يعيد تمثيل دوره في الجزء الثاني من الفيلم الذي تم إلغاؤه. ووفقًا لتقرير نشر على موقع nme، كان سكوت قد تعاون مع الموسيقي الشهير نيك كايف لكتابة سيناريو التكملة، في محاولة لإحياء شخصية "ماكسيموس" التي جسدها كرو في الفيلم الأول الذي أُطلق عام 2000.

أحداث فيلم Gladiator

تدور أحداث الجزء الأول من Gladiator حول شخصية ماكسيموس، الجنرال الروماني الذي يتحول إلى مقاتل شجاع في الكولوسيوم بعد أن يقتل الإمبراطور كومودوس عائلته. في النهاية، يموت ماكسيموس، لكن ريدلي سكوت أكد أن كرو كان مصممًا على العودة للجزء الثاني رغم ذلك، قائلاً: "أخبرته أنك ميت، لكنه كان يجيب: 'أعلم ذلك، لكنني أريد العودة من بين الأموات'."

وشرح سكوت كيف أن السيناريو الذي كتبه نيك كايف كان يتضمن فكرة مبتكرة لإحياء ماكسيموس عبر "بوابة خارقة"، حيث يعود إلى الحياة من خلال روح محارب يحتضر. ووفقًا لسكوت، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة كرو في دور شخصية ماكسيموس، عبر فكرة معركة جديدة تسمح بعودة الروح إلى جسد المحارب الميت.

فيما يخص القصة التي كان من المفترض أن يقدمها Gladiator II، فقد تم الكشف عن تفاصيل مثيرة من خلال تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية في 2018، حيث كان من المقرر أن يبدأ الفيلم مع ماكسيموس في الحياة الآخرة، حيث يلتقي بالآلهة الرومانية الساقطة. يطلب منه هؤلاء الآلهة قتل الإله "هيفايستوس"، مقابل أن يتمكن من لقاء زوجته وابنه المتوفيين في الحياة الأخرى.

لكن، رغم هذا السيناريو المثير، تم إلغاء المشروع ولم يرَ النور، مما ترك الجمهور في حالة من الحيرة حول ما كان يمكن أن يكون هذا الجزء الثاني من Gladiator لو تم تصويره بالفعل.