خاص للفجر الفني... محمود عامر: سعادتي بتعاوني مع أحمد العوضي في "فهد البطل" لا توصف

يُعتبر الفنان محمود عامر واحدًا من الأسماء اللامعة في عالم الفن العربي، حيث استطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا بفضل موهبته الفذة واجتهاده المستمر. حيث مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والسينمائية والاذاعيةالتي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. تميزت أدواره بالتنوع والعمق، مما جعله يحظى بشعبية واسعة ويصبح واحدًا من أبرز الفنانين في الساحة. نجاحاته المتتالية وتعاونه مع كبار الفنانين والمخرجين، مما يجعله مثالًا يحتذى به في هذا المجال.



كما أعرب الفنان محمود عامر في تصريح خاص لموقع الفجر الفني عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنان أحمد العوضي في المسلسل الرمضاني المنتظر "فهد البطل"، حيث سيظهر كضيف شرف في العمل. وأكد عامر أنه متحمس للغاية لهذا التعاون، خاصةً لأنه يجمعه بفنانين بارزين مثل رباب ممتاز وعصام السقا،وغيرهم من النجوم.

وعن دوره في المسلسل، أوضح عامر أنه يسعى دائمًا لتقديم أداء مميز يترك أثرًا لدى الجمهور، وأنه يعتز بفرصة العمل مع أصدقاءه وزملائه في هذا المشروع الفني. وعبر عن سعادته الكبيرة بالعمل للمرة الثالثة مع مؤلف العمل، الصديق العزيز محمود حمدان، الذي وصفه بالموهوب والذي يتمتع برؤية فنية مميزة.

كما أبدى عامر حماسه للتعاون الأول مع المخرج محمد عبد السلام، مشيدًا بإبداعه ورؤيته الإخراجية التي تعزز العمل وتعطيه طابعًا خاصًا. وأكد عامر أن المخرج قد تمكن من خلق أجواء عمل مريحة ومليئة بالإبداع، مما ساعد جميع الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم.

وفي ختام حديثه، أكد محمود عامر أنه يتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أن "فهد البطل" يعد واحدًا من الأعمال التي ينتظرها الكثيرون في رمضان، وأنه يأمل أن يساهم دوره كضيف شرف في إضافة قيمة للعمل.