مروة صبري تدافع عن بوسي: "الناس ما تعرفش معاناتها الحقيقية"

لم تتردد الإعلامية مروة صبري في الدفاع عن الفنانة بوسي في أعقاب الجدل الذي أثاره ظهورها الأخير، والذي تحدثت فيه عن معاناتها الشخصية.

كما تطرقت مروة في تصريحاتها إلى عدة قضايا أخرى، منها رأيها في الفنان محمد رمضان وعروضه الغنائية، بالإضافة إلى موقفها من تطبيق "تيك توك"، الذي وصفته بأوصاف لاذعة.

دفاع قوي عن بوسي



في برنامجها "قعدة ستات"، وجهت مروة صبري انتقادات حادة لمن يتحدثون عن الفنانة بوسي دون معرفة ظروفها الحقيقية.

وقالت: "كل اللي حوالين بوسي تاجروا بيها عشان هما يستفيدوا... انتوا تعرفوا حياتها؟ تعرفوا مرت بإيه؟ أبوها وطليقها عملوا فيها إيه؟". وأكدت أنها تعرف بوسي شخصيًا وتعتبرها من أنقى الشخصيات التي تعاملت معها.

رأيها في محمد رمضان وشعبيته الغنائية



على صعيد آخر، أبدت مروة صبري رأيها في الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن "الشو" الذي يقدمه في حفلاته الغنائية يُعد جزءًا من نجاحه وشعبيته.

وقالت خلال ندوة صحفية: "محمد رمضان يقدم شو لطيف ومعمول به في دول عديدة... لكنه ليس مطربًا، وهو نفسه يعترف بذلك".

رفض التمثيل رغم العروض الكثيرة



وعن عروض التمثيل التي تتلقاها، أكدت مروة صبري أنها لا ترى نفسها في هذا المجال، رغم العروض الكثيرة التي تُعرض عليها.

وأوضحت: "أنا لست ممثلة ولا أجد نفسي في هذا العالم... وأختي عبير صبري لم تؤثر على قراري، لكنها تعرف صعوبة المجال".

انتقادات لاذعة لتطبيق "تيك توك"



تحدثت مروة صبري عن تطبيق "تيك توك"، واصفة إياه بأنه "شحاتة ودعارة إلكترونية". وأكدت خلال الندوة أنه يُستخدم بشكل سلبي في الشرق الأوسط، على عكس دول أخرى قامت بحظره.

وأضافت: "هذا التطبيق يفسد أخلاق الشباب وينشر محتوى غير لائق لتحقيق مكاسب مالية".